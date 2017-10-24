В Нарвском водохранилище пропали два рыбака, одного нашли утонувшим

Во вторник около 18:00 на Нарвском водохранилище пограничники Идаской префектуры обнаружили тело 63-летнего мужчины. Утром будут продолжены поиски второго рыбака, так как выход на водохранилище на лодке зарегистрировали два человека.

Об этом во вторник, 24 октября, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Около 16:00 во вторник пограничники Нарвского кордона получили сообщение от местного рыбака, что неподалеку от порта Кулгу найдена пустая лодка с работающим мотором.

На сообщение отреагировали пограничные патрули Нарвского и Мустайыэского кордонов. На берегу поиски вели кинологи Нарвского кордона и служебные собаки. Около 17:30 часов к поискам присоединилась команда вертолета летного отряда Департамента полиции и погранохраны.

В 17:54 пограничники нашли в воде тело 63-летнего жителя Нарвы.

По первоначальным данным, есть основания полагать, что причиной смерти стал несчастный случай.

"На Нарвском водохранилище была хорошая безветреная погода. На данный момент можем сказать, что в лодке были два спасательных жилета, на найденном мужчине спасательного жилета не было", - сказал оперативный руководитель Идаской префектуры Урмас Эльми.

Выход на Нарвское водохранилище на найденной лодке во вторник утром зарегистрировали два жителя Нарвы - найденный утонувшим мужчина 1954 года рождения и мужчина 1958 года рождения.

Поэтому пограничники продолжили поиски и второго рыбака, но поисковая операция пока не принесла результатов. После наступления темноты операция была прервана, поиски продолжатся в среду утром.