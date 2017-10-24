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Правление соцдемов рекомендовало начать коалиционные переговоры с центристами в Таллинне ({{commentsTotal}})

Эстония
Евгений Осиновский.
Евгений Осиновский. Автор: SDE
Эстония

Правление Социал-демократической партии (SDE) вечером во вторник, 24 октября, рекомендовало таллиннскому отделению партии начать переговоры о формировании в столице правящей коалиции с Центристской партией.

Об этом сообщил лидер SDE Евгений Осиновский "Актуальной камере на эстонском языке".

По его словам, правление Социал-демократической партии во вторник вечером обсудило эту тему и приняло решение рекомендовать таллиннскому отделению партии начать переговоры с центристами. "Правление Социал-демократической партии час назад обсудило эту тему и общее понимание — хотя конкретное решение принимать Таллиннскому отделению — было таково, что если они увидят, что Центристская партия готова по-настоящему, на честных условиях сформировать коалицию и работать в ней серьезно, как равные партнеры, то мы конечно обязательно сядем за стол переговоров и будем отстаивать свои принципы", - сказал Осиновский.

Центристская партия, которая по итогам муниципальных выборов получила в столичном горсобрании большинство в один голос, выразила желание создать коалицию с социал-демократами, однако SDE пока не дала центристам окончательного ответа.

Редактор: Андрей Крашевский

Источник: BNS



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