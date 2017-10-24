Правление соцдемов рекомендовало начать в Таллинне коалиционные переговоры с центристами

Об этом сообщил лидер SDE Евгений Осиновский "Актуальной камере на эстонском языке".

По его словам, правление Социал-демократической партии во вторник вечером обсудило эту тему и приняло решение рекомендовать таллиннскому отделению партии начать переговоры с центристами. "Правление Социал-демократической партии час назад обсудило эту тему и общее понимание — хотя конкретное решение принимать Таллиннскому отделению — было таково, что если они увидят, что Центристская партия готова по-настоящему, на честных условиях сформировать коалицию и работать в ней серьезно, как равные партнеры, то мы конечно обязательно сядем за стол переговоров и будем отстаивать свои принципы", - сказал Осиновский.

Центристская партия, которая по итогам муниципальных выборов получила в столичном горсобрании большинство в один голос, выразила желание создать коалицию с социал-демократами, однако SDE пока не дала центристам окончательного ответа.