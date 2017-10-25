Россия заблокировала продление расследования химатак в Сирии

Россия наложила вето на резолюцию Совета безопасности ООН о продлении мандата миссии по расследованию химических атак в Сирии.

Совместный механизм ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) был утвержден в 2015 году с целью выявления сторон конфликта, применявших химическое оружие, передает Би-би-си.

К концу недели должен появиться отчет о применении химоружия в Хан-Шейхуне в провинции Идлиб в апреле 2017 года.

Также Россия отклонила отчет следственной группы ООН по вопросам прав человека, в котором подвергается критике сирийское правительство.

Текущий мандат миссии истекает в ноябре. Россия предлагала отложить голосование о его продлении, пока не будут оглашены результаты расследования нападения в Хан-Шейхуне.

Но российская сторона не получила необходимой поддержки в Совбезе и воспользовалась своим правом вето, которым она обладает наравне с Великобританией, Китаем, Францией и США.

Россия уже в девятый раз не позволяет Совбезу принять действия в отношении своего союзника Сирии. Правозащитная организация Amnesty International назвала эту ситуацию "зеленым светом для военных преступлений".