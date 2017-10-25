Коваленко, Сяргава и Кыусаар вступили в Социал-демократическую партию

Накануне вечером правление Социал-демократической партии (SDP) утвердило бывшую судью Хельве Сяргава, режиссера Кадри Кыусаар и спортсменку Анастасию Коваленко в качестве членов партии. Все три начинающих политика успешно выступили на муниципальных выборах и прошли в Таллиннское горсобрание.

Об этом утром в среду, 25 октября, сообщила пресс-служба SDP. Однако Коммерческий регистр информацию о вступлении упомянутых депутатов Таллиннского городского собрания в партию не подтверждает.

Ранее Сяргва, Кыусаар и Коваленко не состояли ни в одной из политических партий.

Хельве Сяргава баллотировалась в округе Кесклинн и получила 1372 голоса. За плечами Хельве 40-летняя карьера судьи. В 2005 году Хельве Сяргава была награждена орденом Белой звезды третьей степени. В 2014 году стала матерью года, а в 2016 - женщиной года. Также в 2011 году она была объявлена другом прессы.

Кадри Кыусаар – признанный эстонский писатель и режиссер. Она была радио- и телеведущей. Дебютный фильм Кадри "Магнус" стал первым эстонским фильмом, который был включен в официальную программу Каннского фестиваля. В 2013 году вышел ее второй фильм "Арбитр". Кыусаар набрала в Пыхья-Таллинне 374 голоса.

Анастасия Коваленко известна, в первую очередь, как мотогонщица. В 2015 году она получила магистерскую степень на юрфаке Тартуского университета. Этой весной Коваленко стала также магистром Тартуского университета по специальности управление бизнесом. Осенью поступила в докторантуру. Два раза была признана лучшей спортсменкой Эстонии по мотоспорту среди женщин. На местных выборах Коваленко набрала 392 голоса в округе Ласнамяэ.