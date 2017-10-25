В ночь на воскресенье Эстония перейдет на зимнее время

В ночь на воскресенье, 29 октября, Эстония вместе с другими станами ЕС переходит на зимнее время. В связи с этим в четыре часа утра следует перевести стрелки часов на один час назад.

С переходом на зимнее время Эстония вновь вступит в свой часовой пояс.

На зимнее время переходят все страны Европейского союза, поскольку для обеспечения согласованной работы внутреннего рынка на всей территории ЕС действует единый день и время начала и конца летнего времени.

Переход на летнее время происходит в последнее воскресенье марта в 3 часа ночи, когда стрелки переводятся на час вперед.