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В ночь на воскресенье Эстония перейдет на зимнее время ({{commentsTotal}})

Эстония
Стрелки часов следует перевести на один час назад.
Стрелки часов следует перевести на один час назад. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония

В ночь на воскресенье, 29 октября, Эстония вместе с другими станами ЕС переходит на зимнее время. В связи с этим в четыре часа утра следует перевести стрелки часов на один час назад.

С переходом на зимнее время Эстония вновь вступит в свой часовой пояс.

На зимнее время переходят все страны Европейского союза, поскольку для обеспечения согласованной работы внутреннего рынка на всей территории ЕС действует единый день и время начала и конца летнего времени.

Переход на летнее время происходит в последнее воскресенье марта в 3 часа ночи, когда стрелки переводятся на час вперед.

Редактор: Сергей Михайлов

зимнее время


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