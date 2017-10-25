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Фирма Nordica опровергла спекуляции о плохом состоянии своих самолетов ({{commentsTotal}})

Экономика
Самолет Nordica.
Самолет Nordica. Автор: Сийм Лыви/ERR
Экономика

К эстонской авиакампании Nordica в последние месяцы было приковано много внимания, из-за периодических задержек рейсов и их отмены. Спекуляции о плохом состоянии своего авиапарка предприятие решительно опровергает.

Об этом в среду, 25 октября, сообщает служба новостей "Радио 4" со ссылкой на Õhtuleht.

СМИ напоминают, что в понедельник вылетевший из Таллинна в Киев самолет Nordica после небольшого времени в воздухе вернулся обратно в столичный аэропорт. Авиакомпания сообщила, что самолет совершил посадку по техническим причинам. 

Ранее также сообщалось, что 3 и 4 сентября Nordica отменила в общей сумме 12 рейсов. 

Из-за часто возникающих неполадок складывается мнение, что самолеты авиакомпании находятся в плохом состоянии и серьезные несчастья - это только вопрос времени, отмечает издание.

Руководитель по коммуникации и продажам предприятия Тоомас Уйбо утверждает обратное и говорит что в Евросоюзе не допустимо, чтобы летал самолет, у которого неполадки с техникой. 

Уйбо добавил, что моторы самолетов меняются вовремя, а программы по обслуживанию самолетов для всех одинаковые, независимо от того, старый самолет или новый.

Редактор: Сергей Михайлов

nordica


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