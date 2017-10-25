Первое заседание Таллиннского горсобрания нового созыва пройдет 2 ноября

Депутатам предстоит выбрать председателя горсобрания и его заместителей, а также будет принята отставка нынешнего состава городской управы.

В новом составе Таллиннского горсобрания правящая Центристская партия имеет 40 мест из 79. У Партии реформ 18 мест, у соцдемов - 9, у Консервативной народной партии Эстонии - 6, у IRL - 5.

Еще одно место в горсобрании благодаря личному результату получил Эдгар Сависаар из избирательного союза Эдгара Сависаара и "Делового Таллинна".