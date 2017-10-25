Нотариальные бюро Эстонии 1 ноября проведут День открытых дверей

В этом году основной темой дня открытых дверей станут сделки с недвижимостью, но также приглашаются все интересующиеся, желающие получить совет в отношении наследования, имущественных отношений в браке, предпринимательства или иных тем, касающихся работы нотариусов.



"Сфера недвижимости сейчас популярна, количество сделок растет, и нотариусы со своей стороны должны сделать все, чтобы люди в такой ситуации принимали четкие и продуманные решения, – пояснил председатель Нотариальной палаты Тарво Пури. – Мы приглашаем поинтересоваться тем, что необходимо знать, покупая или продавая недвижимость, а также обсудить покупку недвижимости «на бумаге» или без разрешения на эксплуатацию, рассрочку, природу ипотеки и вопросы, связанные со скрытыми недостатками. Наша цель – сделать так, чтобы никто не жалел потом о сделанном выборе".

Двери нотариальных бюро открыты во всех уездных центрах Эстонии, а также в ряде других городов, например, в Ряпина, Элва, Кейла, Нарве и Силламяэ.



"Конечно, нотариальные бюро открыты и в другие дни, а консультации в связи со сделками всегда бесплатны, но 1 ноября мы ждем и тех, кто еще только взвешивает возможность заключения той или иной сделки или просто хочет спросить совета, чтобы сделать информированный выбор", - добавил Пури.