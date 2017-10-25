Си Цзиньпин продолжит руководить Китаем

На XIX съезде ЦК компартии Китая Си Цзиньпин избран генеральным секретарем ЦК КПК на следующие пять лет. Его переизбрание состоялось в среду, 25 октября, на первом пленуме в Доме народных собраний в Пекине. Си Цзиньпин также занимает должность главы государства – председателя КНР.

Си Цзиньпин впервые был избран на пост генсека на предыдущем съезде ЦК КПК, который состоялся в ноябре 2012 года. А в 2007 году он впервые вошел в состав партийного аппарата – Постоянный комитет Политбюро ЦК, сообщает euronews.

После этого его карьера в коммунистической партии шла вверх чрезвычайно быстро: уже через год, в 2008, Цзиньпин был назначен заместителем председателя КНР, в 2010 – заместителем председателя Военного совета ЦК, после чего в 2012 году возглавил его.

Политологи отмечают, что именно с приходом к власти в 2012 году “пятого поколения” руководителей во главе с Си Цзиньпином по всей стране началась активная борьба с коррупцией, которая затронула все высшие эшелоны власти. За последние несколько лет в результате масштабной антикоррупционной кампании многие чиновники, включая 240 “тигров”, официальных лиц высокого уровня,

лишились постов, были отправлены за решетку, вплоть до пожизненного заключения.