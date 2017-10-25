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Катри Райк покинула Союз Отечества и Res Publica ({{commentsTotal}})

Ида-Вирумаа
Катри Райк стала беспартийной.
Катри Райк стала беспартийной. Автор: Kroonika/Scanpix
Ида-Вирумаа

Ректор Академии внутренних дел (МВД) Катри Райк вышла из рядов партии "Союз Отечества и Res Publica" (IRL), в которой она состояла почти 16 лет.

Согласно данным Коммерческого регистра, Райк была членом IRL с 17 октября 2001 по 10 октября 2017 года.

"Я вступила в IRL тогда, как президентом Эстонии стал Арнольд Рюйтель. Это было своеобразным протестом, поскольку я и многие другие люди моего поколения, вступившие в IRL, хотели для Эстонии другого будущего. Впрочем, позднее выяснилось, что Рюйтель со своими президентскими обязанностями справился хорошо", - сказала в среду, 25 октября, Катри Райк корреспонденту портала rus.err.ee.

"На очередных муниципальных выборах я баллотировалась в Нарве в списке избирательного союза "Наша Нарва", который не связан с партиями. Поэтому я посчитала, что и мне лучше быть беспартийной. Я планирую активно участвовать в работе городской оппозиции. Считаю, что руководить ей мне лучше будучи беспартийной. Да, по сути я сделала категоричный шаг. Я не гордая, но это мое решение", - добавила Катри Райк.

Весной 2013 года Райк, занимавшая на тот момент пост директора Нарвского колледжа Тартуского университета, объявила о намерении баллотироваться в горсобрание Нарвы в списке Социал-демократической партии. После этого ей стали поступать письма с угрозами.

Занимавший на тот момент пост председателя IRL Урмас Рейнсалу говорил rus.err.ee, что вопрос об исключении Райк из партии не стоит на повестке дня, а глава нарвского округа политической силы Антс Паулс не видел в таком шаге никакого смысла.

Сама Катри Райк тогда сказала нашему корреспонденту, что решение баллотироваться вместе с соцдемами и ее членство в IRL не противоречат друг другу.

"Партию выбирают один раз и на всю жизнь", - отмечала она тогда.

 "На данный момент вступать ни в какую другую партию я не собираюсь. Но есть известное выражение - никогда не говори никогда. С 2013 года в эстонской политике многое изменилось. На данный момент для меня очень важна Нарва, важно ее русскоязычное население. И я вижу, что для достижения результатов мне легче быть беспартийной", - сказала Катри Райк 25 октября 2017 года.

По данным на 25 октября 2017 года, в рядах IRL состоят 8668 человек.

На состоявшихся 15 октября 2017 года выборах в Нарвское городское собрание Катри Райк получила 1490 голосов, что стало лучшим результатом в городе.

Редактор: Сергей Михайлов



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