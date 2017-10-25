На премьере "Матильды" в Москве полиция задержала семь человек

24 октября в Москве во время премьерного показа фильма режиссера Алексея Учителя "Матильда", сотрудники полиции задержали семь человек у кинотеатра "Октябрь". Противники фильма пришли с иконами и портретами Николая II, некоторые из них читали молитвы.

Около кинотеатра на Новом Арбате за нарушение общественного порядка было задержано семь человек. В отношении задержанных возбуждены административные дела, - передает ТАСС со ссылкой на Главное управление МВД по Москве.

Сообщается, что все протестующие - активисты православной организации "Сорок сороков". Задержанные стояли с иконами, плакатами и портретом Николая II, некоторые из них пели песни.

Скандал вокруг фильма "Матильда" возник в связи с разгоревшимся ранее спором Учителя и депутата Госдумы Натальи Поклонской. Депутат добивалась, чтобы фильм не вышел в прокат, так как, по ее мнению, он оскорбляет память царя Николая II и чувства верующих.