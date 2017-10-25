Сборная Эстонии по гандболу стартует в квалификации ЧМ

Мужская сборная Эстонии по гандболу поздно вечером в среду гостевым матчем против Боснии и Герцеговины начинает отборочный турнир ЧМ 2019 года.

Третьим соперником эстонцев по группе стала команда Швейцарии. В следующую стадию квалификации, плей-офф — выходит только победитель группы, передают "Новости спорта" на волне "Радио 4".

Минувшей зимой эстонская сборная провела достаточно успешную европейскую кампанию, в ходе которой были повержены Турция и Косово.

"Мы настроены оптимистично. Постараемся выложиться на 100%, а там будет видно, как получится. По сравнению с Турцией и Косово Босния, конечно, немного сильнее. А может и существенно. Так что, легко точно не будет. Но если мы сможем наладить свою игру, то шансы, безусловно, есть", - сказал игрок сборной Эстонии Микк Пиннонен.

Встреча в Сараево начнется в 21:00 по восточноевропейскому времени.