ФОТО: Кейт Бланшетт, Хайди Клум, Селена Гомес и другие звезды на модной премии InStyle-2017

В начале недели в Лос-Анджелесе на премии InStyle чествовали людей из мира кино и шоу-бизнеса, чей стиль на красных дорожках и за их пределами достоин восхищения.

Иконой стиля признали австралийскую и голливудскую актрису Кейт Бланшетт, которая пришла на премию в ярком красном платье в черную полоску от Givenchy.

Премию "Звезда стиля" получила актриса Зендая, "Прорыв года" - Эль Фаннинг, а "Дизайнер года" - Пьерпаоло Пиччоли.

Среди гостей премии были замечены Селена Гомес, Хайди Клум, Синди Кроуфорд, Кейт Босуорт, Бри Ларсон и многие другие.