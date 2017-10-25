В среду днем без осадков, +1...+6 ({{commentsTotal}})
Синоптик Надежда Павлова
Синоптик Надежда Павлова
В преддверии рождественских и новогодних праздников районы Таллинна засверкают рождественскими огнями ярче обычного.
Пятиклассник Артур Ипитс на занятиях рыболовного кружка в Тарту поймал в реке Эмайыги огромную щуку.
Заместитель главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Сергей Бунтман в интервью корреспонденту "Актуальной камеры" заявил, что напавший на журналистку Татьяну Фельгенгауэр, возможно, сумасшедший, но сейчас в обществе царит такая атмосфера психоза, что кто угодно может сойти с ума.
В Санкт-Петербурге в понедельник состоялась премьера скандального фильма режиссера Алексея Учителя "Матильда", рассказывающая о любви последнего российского императора Николая Второго и балерины Матильды Кшесинской.
О своем пути на радио — в эфире своей радиостанции