Районы Таллинна перед зимними праздниками будут сверкать ярче обычного

В преддверии рождественских и новогодних праздников районы Таллинна засверкают рождественскими огнями ярче обычного.

В 2018 году Эстонская Республика празднует свое столетие. В преддверии юбилейного для страны года, районные управы обновят рождественское оформление улиц.

На эти цели дополнительное финансирование из бюджета Коммунального департамента получат районные управы Ласнамяэ, Пирита, Пыхья-Таллинна, Мустамяэ, Кристийне, Хааберсти, Кесклинна и Нымме.

Каждой из управ выделят дополнительно по 3000 евро.