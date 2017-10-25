Районы Таллинна перед зимними праздниками будут сверкать ярче обычного ({{commentsTotal}})
В преддверии рождественских и новогодних праздников районы Таллинна засверкают рождественскими огнями ярче обычного.
В 2018 году Эстонская Республика празднует свое столетие. В преддверии юбилейного для страны года, районные управы обновят рождественское оформление улиц.
На эти цели дополнительное финансирование из бюджета Коммунального департамента получат районные управы Ласнамяэ, Пирита, Пыхья-Таллинна, Мустамяэ, Кристийне, Хааберсти, Кесклинна и Нымме.
Каждой из управ выделят дополнительно по 3000 евро.
Редактор: Сергей Михайлов