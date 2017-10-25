Место председателя горсобрания Нарва-Йыэсуу может занять Вейкко Лухалайд

В Нарва-Йыэсуу еще не объявили дату заседания городского собрания, коалиционные переговоры идут тяжело. На место руководителя законодательного органа прочат Вейкко Лухалайда. Заседание городского собрания может пройти 27 октября.

Помимо председателя городского собрания в Нарва-Йыэсуу будут выбирать еще и его заместителей. На эти места прочат Хейки Лутса из Вайвараской волости и Ингу Мушкину из Нарва-Йыэсуу.

В вопросе руководства Центристская партия и избирательный союз "Общий дом" договорились. По остальным темам коалиционные переговоры продолжаются.

"Любые переговоры всегда идут трудно. Перед выборами договаривались по общим вопросам, а теперь необходимо говорить по личностям. Если общие темы решаются относительно легко, то при обсуждении конкретных людей включаются амбиции", - прокомментировал rus.err.ee ход переговоров Вейкко Лухалайд (он был старейшиной Вайвараской волости и возглавлял волостное собрание - прим. ред.), добавив, что первая сессия городского собрания, скорее всего, состоится в пятницу, 27 октября.

"До пятницы постараемся определить вектор переговоров. Если по вопросу о руководстве самоуправлением у нас нет противоречий, то по другим вопросам еще надо договариваться: структура управы, руководители отделов и муниципальных учреждений, членство в советах муниципальных фирм, размер заработных плат", - добавил он.

По словам Лухалайда, серьезных изменений в структуре нового самоуправления не будет: "Работы хватит всем чиновникам. Понятно, что, например 5-6 бухгалтеров нам не нужно. Изменения могут быть связаны с подвижками внутри самой структуры. Мы предложим людям другую работу. Переучить человека легче, чем взять нового, но он сам должен решить, чего хочет. До 1 января все изменения должны быть завершены, а штатные единицы заполнены".

Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин не видит никаких сложностей в процессе переговоров.

"Все, кто сейчас работает в управе, останутся, никого сокращать не будем. Наоборот нам могут понадобиться дополнительные люди", - сказал градоначальник.

Ильин не отрицает, что на некоторые вопросы у участников коалиционных переговоров может быть разный взгляд, но никаких серьезных противоречий нет.

Ильин надеется, что до первого заседания городского собрания будут решены все основные вопросы, а в течение следующей недели будут решены технические нюансы и коалиционный договор будет подписан.

Еще один участник переговоров из избирательного союза "Общий дом" Инге Мушкина объяснила сложности переговорного процесса разным подходом.

"В Вайвараской волости один подход к решению местных вопросов, у нас, в Нарва-Йыэсуу, другой. Нам необходимо еще познакомится друг с другом, а на это требуется время", - сказала она.

По словам Мушкиной, какие-то изменения в структуре произойдут. Например, сейчас два городских секретаря, но для объединенного самоуправления двух не требуется. В тоже время ни в Вайвара, ни в Нарва-Йыэсуу нет юриста. В Нарва-Йыэсуу не хватает социальных работников.

В курортном городе муниципальные выборы впервые прошли в границах нового самоуправления — жители Нарва-Йыэсуу и Вайвараской волости выбирали депутатов объединенного самоуправления.

Больше всего мест, восемь, досталось избирательному союзу "Общий дом" под управлением нынешнего мэра Нарва-Йыэсуу Максима Ильина. На одном место меньше, семь, получил список Центристской партии во главе с Вейкко Лухалайдом. Эти два списка и ведут коалиционные переговоры.