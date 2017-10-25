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Председателем горсобрания Нарва-Йыэсуу может стать Вейкко Лухалайд ({{commentsTotal}})

Ида-Вирумаа
Вейкко Лухалайд
Вейкко Лухалайд Автор: vaivaravald.ee
Ида-Вирумаа

В Нарва-Йыэсуу официально еще не объявили дату первого заседания городского собрания в новом составе - коалиционные переговоры в новообразованном в результате административного слияния Нарва-Йыэсуу и Вайвараской волости самоуправлении продвигаются тяжело. На место руководителя законодательного органа прочат Вейкко Лухалайда.

Помимо нового председателя городского собрания в Нарва-Йыэсуу будут выбирать еще и его заместителей. На эти места прочат Хейки Лутса из Вайвараской волости и Ингу Мушкину из Нарва-Йыэсуу. Имена вероятных кандидатов корреспонденту портала rus.err.ee назвали участники коалиционных переговоров.

В вопросе руководства Центристская партия и избирательный союз "Общий дом" договорились. По остальным темам коалиционные переговоры продолжаются.

"Любые переговоры всегда идут трудно. Перед выборами договаривались по общим вопросам, а теперь необходимо говорить по личностям. Если общие темы решаются относительно легко, то при обсуждении конкретных людей включаются амбиции", - прокомментировал rus.err.ee ход переговоров Вейкко Лухалайд (до выборов он был старейшиной Вайвараской волости и возглавлял волостное собрание - прим. ред.), добавив, что первая сессия городского собрания, скорее всего, состоится в пятницу, 27 октября.

"До пятницы постараемся определить вектор переговоров. Если по вопросу о руководстве самоуправлением у нас нет противоречий, то по другим вопросам еще надо договариваться: структура управы, руководители отделов и муниципальных учреждений, членство в советах муниципальных фирм, размер заработных плат", - добавил он.

По словам Лухалайда, серьезных изменений в структуре нового самоуправления не будет: "Работы хватит всем чиновникам. Понятно, что, например 5-6 бухгалтеров нам не нужно. Изменения могут быть связаны с подвижками внутри самой структуры. Мы предложим людям другую работу. Переучить человека легче, чем взять нового, но он сам должен решить, чего хочет. До 1 января все изменения должны быть завершены, а штатные единицы заполнены".

Максим Ильин: сокращений в управе не предвидится

Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин не видит никаких сложностей в процессе переговоров.

"Все, кто сейчас работает в управе, останутся, никого сокращать не будем. Наоборот нам могут понадобиться дополнительные люди", - сказал градоначальник.

Ильин не отрицает, что на некоторые вопросы у участников коалиционных переговоров может быть разный взгляд, но никаких серьезных противоречий нет.

Ильин надеется, что до первого заседания городского собрания будут решены все основные вопросы, а в течение следующей недели будут решены технические нюансы и коалиционный договор будет подписан.

Еще один участник переговоров из избирательного союза "Общий дом" Инге Мушкина объяснила сложности переговорного процесса разным подходом.

Инге Мушкина: изменения в структуре все же будут

"В Вайвараской волости один подход к решению местных вопросов, у нас, в Нарва-Йыэсуу, другой. Нам необходимо еще познакомиться друг с другом, а на это требуется время", - сказала она.

По словам Мушкиной, какие-то изменения в структуре произойдут. Например, сейчас два городских секретаря, но для объединенного самоуправления двух не требуется. В то же время ни в Вайвара, ни в Нарва-Йыэсуу нет юриста. В Нарва-Йыэсуу не хватает социальных работников.

В курортном городе муниципальные выборы впервые прошли в границах нового самоуправления — жители Нарва-Йыэсуу и Вайвараской волости выбирали депутатов объединенного самоуправления.

Больше всего мест, восемь, досталось избирательному союзу "Общий дом" под управлением нынешнего мэра Нарва-Йыэсуу Максима Ильина. На одно место меньше (семь) получил список Центристской партии во главе с Вейкко Лухалайдом. Эти два списка и ведут коалиционные переговоры.

Редактор: Артур Тооман

вейкко лухалайднарва-йыэсууу


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