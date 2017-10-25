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Жалоба скандального активиста тормозит утверждение итогов голосования в Тарту ({{commentsTotal}})

Выборы
Меэлис Калдалу ждет решения Госсуда.
Меэлис Калдалу ждет решения Госсуда. Автор: Postimees/Scanpix
Выборы

Поданная баллотировавшимся на местных выборах в Тарту скандально известным активистом Меэлисом Калдалу жалоба препятствует оглашению окончательных результатов голосования и, как следствие, перестановке целого ряда политиков самого разного уровня на политическом ландшафте Эстонии.

Поданная Меэлисом Калдалу жалоба касается тартуского списка избирателей, в который, по его оценке, нельзя было включать жителей волости Тяхтвере, объединенной с городом Тарту, передает в среду, 25 октября, Балтийская служба новостей.

Государственный суд должен вынести свое решение по жалобе не позднее 31 октября.

Решения Госсуда и затем оглашения результатов выборов в Тарту ждет евродепутат Марью Лауристин, которая после этого сможет инициировать процесс своего выхода из Европейского парламента и возвращения в состав городского собрания Тарту. 

Лауристин уже сообщила, что все равно перейдет в горсобрание на работу, однако все связанные с этим официальные процедуры она сможет провести только после оглашения результатов выборов в Тарту.

Ждет решения Госсуда и тартуского избиркома и однопартиец Лауристин, депутат Рийгикогу Ивари Падар, который отправится в Брюссель на место Лауристин. В свою очередь, на освобождающееся место в Рийгикогу вместо Падара должен вступить его однопартиец, следующий по списку замещающих членов Рейн Рандвер.

Калдаду баллотировался в Тарту в составе избирательного союза Südamega Tartu ("Сердечный Тарту"), он набрал 23 голоса. Всего союз получил 200 голосов и не прошел в городское собрание Тарту.

Ранее о Калдалу ни один раз писал rus.err.ee

В 2014 году Калдалу собирался баллотироваться в Европарламент, но не уплатил залог и не был зарегистрирован. Не зарегистрировали его и в качестве кандидата на парламентских выборах 2015 года. Причина была той же - он не уплатил залог.

Меэлиса Калдалу в 2013 году подозревали в краже компьютера из Рийгикогу, но после судебно-психиатрической экспертизы уголовное дело закрыли.

На муниципальных выборах в Таллинне в октябре 2013 года Калдалу пытался зарегистрировать свой избирательный союз вместе с Анной-Марией Галоян, но скрывающаяся в Лондоне бывшая реформистка заявила, что ее подпись подделали.

В итоге Калдалу баллотировался как независимый кандидат, получил 42 голоса и в горсобрание не прошел.

Меэлис Калдалу прославился также тем, что не подал руку первой леди Эвелин Ильвес на президентском приеме 24 февраля 2013 года.

Редактор: Сергей Михайлов

Источник: BNS

меэлис калдалувыборы в тарту


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