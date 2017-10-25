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Архитектурный конкурс на проект здания магазина сети Lidl завершится в ноябре ({{commentsTotal}})

Ида-Вирумаа
Михаил Комашко, Радио 4
Ида-Вирумаа

На данном этапе комиссия отобрала три архитектурных бюро, которые проектируют концепт магазина, а помимо внешнего вида фасада и окрестностей, с представителями Lidl обсуждается вопрос въезда и выезда на территорию магазина, поскольку запланированный выезд на Таллиннское шоссе существенно усложнит движение на дороге.

Сама история началась с того, что Lidl захотел построить магазин по старой детальной планировке, однако перспектива появления в городе очередной коробки и сложного перекрестка на Таллиннском шоссе не радовала ни горожан, ни власти города. Нарва настояла на проведении архитектурного конкурса и Lidl согласился.

По словам главного городского архитектора Ивана Сергеева, на данный момент уже отобрали три архитектурных бюро, которые будут разрабатывать проект здания.

"Последние пару месяцев мы работали над тем, как составить условия конкурса, кого приглашать, а кого — нет и какого типа будет конкурс. Рассматривались все архитекторы Эстонии, которые прислали свое портфолио. Из десяти вариантов комиссия было выбрала три, и эти три архитектурных бюро разрабатывают концепт здания магазина", - отметил Сергеев в интервью для "Радио4".

Архитектор подчеркнул, что если здание будет построено, то оно обязательно будет соответствовать центру города.

"Заинтересованное лицо будет строить в том же объеме, в котором планирвало, и большинство вещей, которые они хотели сохранить — остались. Надеюсь, что город получит нормальный фасад, а территория вокруг магазина также будет благоустроена на уровне", - добавил он.

Главный архитектор города отметил, что принципиальным остается и вопрос въезда-выезда на территорию нового торгового здания. На данном этапе магазину Lidl позволено сделать въезд в направлении движения с кругового перекрестка.

"По изначальному проекту въезды-выезды были сделаны на Таллиннское шоссе, но в таком случае будет необходимо установить светофор", - пояснил Сергеев и добавил, что установка светофора в 50 метрах от кольца — нецелесообразна.

Редактор: Дина Малова



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