Жители Эстонии платят банковской картой в два раза чаще среднего европейца

Средний житель Эстонии в 2016 году воспользовался банковской картой для оплаты товаров и услуг 217 раз в год, в то время как в среднем по Европе этот показатель составил лишь 117 платежей.

Об этом в среду, 25 октября, сообщил Банк Эстонии.

В общей сложности по частоте использования банковских карт Эстония заняла 6-е место в ЕС, несколько отстав от датчан, шведов, финнов, голланцев и британцев.

По данным за третий квартал текущего года, число безналичных покупок в Эстонии продолжает расти: с июля по сентябрь в стране ежедневно совершалось в среднем 791 000 платежей по карте, что на 7,8% больше, чем за тот же период прошлого года. Платежи по карте составляют примерно две трети от общего объема проходящих через банки платежей.

За последний год также резко выросла доля выпущенных банковских карт с функцией бесконтактного платежа. Если в конце 2016 года таких карт было всего 4%, то к настоящему моменту уже 17%. Из 36 000 платежных терминалов в Эстонии две трети уже принимают бесконтактные карты.

Доля бесконтактных платежей, лимит которых в октябре вырос с 10 до 25 евро, пока остается низкой и составляет 1-9% в зависимости от конкретного банка. Тем не менее, к 2020 году прогнозируется увеличение этой доли до 50% от общего числа совершаемых по карте платежей.