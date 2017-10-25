Банк Эстонии: зарплата низкооплачиваемых работников растет быстрее высокооплачиваемых

Средняя зарплата работников, получающих самую низкую зарплату, за восемь месяцев текущего года выросла на 9%, тогда как зарплата самых высокооплачиваемых работников выросла в среднем на 6%, следует из обзора рынка труда Банка Эстонии.

В банке отметили, что декларированная зарплата вот уже несколько лет растет быстрее у тех, кто получает менее высокую зарплату.

"В то время, когда в развитом мире все больше говорят об увеличивающемся неравенстве доходов, в Эстонии изменения в сфере заработной платы характеризует противоположная тенденция: низкие зарплаты растут быстрее среднего и распределение зарплаты становится все более однородным. В целом действует следующая взаимосвязь: чем выше зарплата была в 2010 году, тем медленнее она росла в течение последующих четырех лет", – пояснил экономист Банка Эстонии Каспар Оя.

"В профессиях, предполагающих более высокие профессиональные навыки, платят больше среднего. И чем выше медианная зарплата в данной профессии, тем медленнее рост зарплаты", – добавил Оя.

Важную роль в росте наиболее низких зарплат сыграло то обстоятельство, что в 2014-2017 годах минимальная зарплата выросла почти на 10% в год. В 2017 году минимальная зарплата достигает 470 евро, что составило 39,2% средней зарплаты в первой половине года.