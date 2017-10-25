Специалисты выявили связь между вирусом Bad Rabbit и зловредом Petya

Российские специалисты компаний по информационной безопасности нашли связь между вирусом-шифровальщиком Bad Rabbit ("плохой кролик") и вирусом Petya, который распространялся в сети летом 2017 года.

Исследования российской компании Group-IB, которая специализируется на расследовании киберпреступлений, выявили, что Bad Rabbit — доработанная версия вируса Petya, который носит название NotPetya. Его авторы исправили ошибки в алгоритме шифрования, однако совпадения в коде очевидны, передает lenta.ru.

По данным аналитиков Intezer, исходный код вредоносов совпадает на 13%.

В ESET и "Лаборатории Касперского" также не исключают связь между Bad Rabbit и NotPetya.

Шифровальщик распространяется через фальшивый файл обновлений для Adobe Flash. По данным РБК, за разблокировку каждого компьютера хакеры требуют заплатить 0,05 биткоина, то есть примерно 16 000 рублей или 236 евро.