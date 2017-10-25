Специалисты выявили связь между вирусом Bad Rabbit и зловредом Petya ({{commentsTotal}})
Российские специалисты компаний по информационной безопасности нашли связь между вирусом-шифровальщиком Bad Rabbit ("плохой кролик") и вирусом Petya, который распространялся в сети летом 2017 года.
Исследования российской компании Group-IB, которая специализируется на расследовании киберпреступлений, выявили, что Bad Rabbit — доработанная версия вируса Petya, который носит название NotPetya. Его авторы исправили ошибки в алгоритме шифрования, однако совпадения в коде очевидны, передает lenta.ru.
По данным аналитиков Intezer, исходный код вредоносов совпадает на 13%.
В ESET и "Лаборатории Касперского" также не исключают связь между Bad Rabbit и NotPetya.
Шифровальщик распространяется через фальшивый файл обновлений для Adobe Flash. По данным РБК, за разблокировку каждого компьютера хакеры требуют заплатить 0,05 биткоина, то есть примерно 16 000 рублей или 236 евро.
Редактор: Дина Малова