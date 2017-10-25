Банк Coop отчитался о прибыльном старте

Вышедший в начале октября на рынок под новой торговой маркой Coop Pank за девять месяцев текущего года нарастил объем операций по основным направлениям деятельности и получил прибыль за счет дополнительных доходов.

Об этом в среду, 25 октября, сообщила пресс-служба банка.

Кредитный портфель Coop Pank с начала года вырос на 40% до 215 млн евро, портфель сбережений за тот же период вырос на 22% до 309 млн евро, а число клиентов банка увеличилось на 1300.

Чистая прибыль за девять месяцев составила 4,4 млн евро, включая 3,2 млн, полученные от продажи недвижимости.

Этой осенью банк планирует открыть первые 20 банковских пунктов в магазинах Coop и затем начать постепенно увеличивать число таких пунктов. С весны следующего года Coop Pank предложит возможность снимать наличные в кассах магазинов Coop по всей стране.

Coop Pank был создан на базе AS Eesti Krediidipank. Название банка официально сменилось со 2 октября 2017 года.

Мажоритарным владельцем Coop Pank является Coop Eesti – состоящая из 19 кооперативов группа по продаже продуктов питания и товаров первой необходимости, которой принадлежит 350 магазинов. У группы около 600 000 постоянных клиентов.