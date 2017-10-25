С ноября за курение на пляже в Таиланде можно получить штраф до 3000 долларов

С 1 ноября в Таиланде будет введен запрет на курение на 20 пляжах страны, в том числе на острове Пхукет и в городах Паттайя и Хуахин. Нарушителям порядка будут грозить крупные штрафы и лишение свободы на срок до одного года.

"Для удобства отдыхающих курение будет разрешено в специально оборудованных местах. Нарушителям запрета грозит максимальное наказание в виде штрафа в размере до 100 000 батов (более 3000 долларов) или лишения свободы на срок до одного года", — передает gazeta.ru со ссылкой на сообщение на сайте посольства России в Таиланде.

Решение о запрете принял департамент морских и береговых ресурсов Таиланда с целью защитить окружающую среду от загрязнения.