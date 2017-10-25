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Центристы продали здание штаб-квартиры партии в Старом Таллинне ({{commentsTotal}})

Эстония
Здание, где находился офис Центристской партии в Таллинне.
Здание, где находился офис Центристской партии в Таллинне. Автор: Мартин Дремлюга/ERR
Эстония

Центристская партия сообщила в среду, что продала здание на Тоомпеа, где располагалась ее штаб-квартира, за 1,8 млн евро фирме BC 31 Holding OÜ. Продажа была вызвана финансовыми обязательствами партии, в том числе выплатами по гарантийным письмам компании Midfield OÜ на сумму более чем полмиллиона евро.

Пресс-секретарь Центристской партии Михаил Корб сказал, что благодаря доходу от продажи недвижимости партия сможет покрыть свои обязательства.

"Одной из важнейших задач выбранного в ноябре правления партии было навести порядок и найти решение сложных финансовых вопросов партии. Выяснилось, что из-за многочисленных решений, принятых ранее, к сожалению, единственным вариантом была продажа партийного офиса", – сказал Корб, добавив, что решение далось нелегко, но оно было необходимо для партии.

Он сказал, что сумма, полученная от продажи, удовлетворительная, но надо учитывать, что у партии много финансовых обязательств. Например, в сентябре прошлого года выяснилось, что бывший генеральный секретарь партии Прийт Тообал во время руководства экс-председателя партии Эдгара Сависаара в 2014 году подписал гарантийные письма на сумму 730 000 евро фирме Midfield.

Арбитражный суд в начале сентября признал, что партия должна выплатить 533 000 евро, к которым добавились расходы на правовую помощь в размере нескольких тысяч евро. "Решение арбитражного суда партия к настоящему моменту выполнила", – сказал Корб.

Одновременно к Центристской партии требования были у Комиссии по надзору за финансированием партий, самым крупным из которых является предписание в размере 220 000 евро. В данном судебном деле могут появиться еще требования к партии.

"Благодаря продаже здания офиса партия сможет покрыть имеющиеся и возможные денежные требования", – заверил генсек центристов. Корб добавил, что в данный момент ищут новую недвижимость под офис партии и пока не найдут подходящий вариант, партия продолжит работать в своем старом здании по договоренности с новым владельцем.

Редактор: Ирина Киреева

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