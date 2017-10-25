Центристы продали здание штаб-квартиры партии в Старом Таллинне за 1,8 млн евро

Центристская партия сообщила в среду, что продала здание на Тоомпеа, где располагалась ее штаб-квартира, за 1,8 млн евро фирме BC 31 Holding OÜ. Продажа была вызвана финансовыми обязательствами партии, в том числе выплатами по гарантийным письмам компании Midfield OÜ на сумму более чем полмиллиона евро.

Генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб сказал, что благодаря доходу от продажи недвижимости партия сможет покрыть свои обязательства.

"Одной из важнейших задач выбранного в ноябре правления партии было навести порядок и найти решение сложных финансовых вопросов партии. Выяснилось, что из-за многочисленных решений, принятых ранее, к сожалению, единственным вариантом была продажа партийного офиса", – сказал Корб, добавив, что решение далось нелегко, но оно было необходимо для партии.

Он сказал, что сумма, полученная от продажи, удовлетворительная, но надо учитывать, что у партии много финансовых обязательств. Например, в сентябре прошлого года выяснилось, что бывший генеральный секретарь партии Прийт Тообал во время руководства экс-председателя партии Эдгара Сависаара в 2014 году подписал гарантийные письма на сумму 730 000 евро фирме Midfield.

Арбитражный суд в начале сентября признал, что партия должна выплатить 533 000 евро, к которым добавились расходы на правовую помощь в размере нескольких тысяч евро. "Решение арбитражного суда партия к настоящему моменту выполнила", – сказал Корб.

Одновременно к Центристской партии требования были у Комиссии по надзору за финансированием партий, самым крупным из которых является предписание в размере 220 000 евро. В данном судебном деле могут появиться еще требования к партии.

"Благодаря продаже здания офиса партия сможет покрыть имеющиеся и возможные денежные требования", – заверил генсек центристов. Корб добавил, что в данный момент ищут новую недвижимость под офис партии и пока не найдут подходящий вариант, партия продолжит работать в своем старом здании по договоренности с новым владельцем.