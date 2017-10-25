В Таллинне пропал 12-летний мальчик

Полицейские просят помощи в поисках 12-летнего Данилы, который не вернулся в находящийся в Таллинне приют.

19 октября около 15:00 Данила ушел с территории находящейся в Таллинне клиники и до сих пор не вернулся в приют. Таким образом он уходил и раньше.

Данила может находиться в районе Пыхья-Таллинн, вблизи молодежного центра Пыхья-Таллинна и социального центра церкви Пеэтели. Полицейские проверили места, где мальчик мог находиться, и пообщались с его близкими, но поиски не принесли результатов.

На мальчике была синяя куртка, под которой была спортивная кофта, серые спортивные брюки с черными полосками, брюки ему коротки, а также кроссовки со шнурками разного цвета.

Полиция просит всех, кто заметит мальчика, сообщить об этом на номер 112.