В Эстонии быстро растет спрос на ортодонтию и имплантанты

Хотя среднее число посещений стоматологов жителями Эстонии остается практически без изменений с 2009 года, в последнее время отмечается быстрый рост спроса на услуги ортодонтов и гигиенистов полости рта, а также на имплантанты.

Об этом в среду, 25 октября, сообщил Институт развития здоровья.

В 2016 году было зарегистрировано 1,5 млн визитов к стоматологам, в ходе которых было проведено лечение 1,03 млн зубов. При этом число посещений зубного врача выросло на 1,2%, а число вылеченных зубов - снизилось на 2%. Таким образом, число визитов к врачу в расчете на одного жителя Эстонии составило 1,1, и этот коэффициент практически не меняется с 2009 года.

Существенных изменений не произошло и в зубном протезировании: за год было установлено около 240 000 протезов, а число пациентов выросло на 2%.

На этом фоне выделяется быстрый рост популярности ортодонтии, услуг гигиенистов и имплантантов.

Так, число визитов к ортодонту выросло на 10% примерно до 147 000, а доля взрослых в этих визитах (52%) уже второй год превышает долю детей. В общей сложности ортодонтов посетили 45 000 человек, и было установлено около 20 000 ортодонтических аппаратов, что на 15% превысило показатель прошлого года. На 6% выросло число лиц, предлагающих услуги ортодонта.

Кроме того, растет популярность имплантантов, которых в прошлом году установили 8745 штук (рост на 17%). Число визитов к гигиенистам полости рта увеличилось на 12% до 20 388, а каждый пятый визит к такому специалисту совершал ребенок.