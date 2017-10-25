ФОТО с подиума Риги: смотрите, что будет в моде весной и летом!

В Риге проходит 27-я Неделя моды, на которой латвийские и зарубежные дизайнеры, в их числе и эстонский модный бренд Diana Arno, представляют свои новые коллекции сезона весна/лето 2018.

Открытие прошло 24 октября, во время которого свою первую коллекцию представила марка KULT, которая объединяет смелые комбинации в одежде, одежду спортивного стиля с хрупкими деталями и тонкой вышивкой.

После долгого перерыва на рижский подиум возвратился известный дизайнер и любимец местной публики Атис Артемьевс. Для одежды этой коллекции характерны особое техническое решение и структура. Самый любимый материал Атиса Артемьевса – органза – игриво воплотился в сложных конструкциях одежды его новой коллекции.

Дизайнер из Эстонии Диана Арно дебютирует на Рижской неделе моды, ее коллекция будет продемонстрирована в четверг, 26 октября. Одежда от бренда Diana Arno очень женственна и элегантна и сочетает в себе новый подход с воспоминаниями из прошлого.

Посвященную коллекциям сезона весна/лето 2018 программу Riga Fashion Week можно найти на официальной домашней страничке www.rfw.lv.