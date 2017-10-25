Синоптики предупреждают о резком ухудшении дорожных условий

В среду вечером в Эстонии ожидается усиление ветра, осадки в виде дождя, снега и мокрого снега. Ухудшение погоды начнется с островов и к вечеру 25 октября достигнет центральных районов Эстонии, а в ночь на четверг сильные осадки ожидаются по всей стране.

Об этом в среду, 25 октября, сообщила метеорологическая служба Эстонии.

Синоптики предупреждают, что обильные осадки в сочетании с околонулевой температурой воздуха приведут к заметному ухудшению дорожных условий из-за опасности гололеда и плохой видимости.

Накрывшая острова после обеда зона осадков к вечеру распространится на Западную, а поздно вечером - Центральную Эстонию. На материке в основном ожидается обильное выпадение снега и мокрого снега. Юго-восточный ветер усилится порывами до 15 м/с, на побережье до 20 м/с.

В ночь на четверг зона осадков распространится по всей Эстонии, ожидается обильный снегопад. Температура воздуха будет колебаться от -2 до +2. Днем в четверг осадки продолжатся и начнут уменьшаться только после обеда.

Власти Таллинна призвали водителей к осторожности

В столичной мэрии предупредили, что с учетом минусовых ночных температур, в четверг утром дороги могут оказаться под толстым слоем снега.

Хотя снегоуборочная техника готова к работе, очистка улиц потребует времени. Поэтому Коммунальный департамент Таллинна призывает водителей и пешеходов к осторожности, особенно в утренние часы "пик".

Не успевшим перейти на зимние шины водителям рекомендуется особенно тщательно поддерживать дистанцию с другими транспортными средствами или воспользоваться общественным транспортом. Аналогичное предупреждение распространила и полиция.

Муниципальная полиция рекомендует ставить автомобили на стоянку на достаточном удалении от деревьев и объектов, которые могут быть сорваны ветром, таких как временные дорожные знаки, рекламные стенды и пр.