ВИДЕО: автомобиль Юри Ратаса попал в ДТП, премьер-министр не пострадал ({{commentsTotal}})
В среду вечером служебный автомобиль премьер-министра Эстонии Юри Ратаса попал в аварию в центре Таллинна.
Представитель Департамента полиции и погранохраны подтвердил "Актуальной камере", что ДТП произошло в 16:55 в среду, 25 октября, около Эстонского драматического театра.
В автомобиль премьер-министра марки Audi врезался внедорожник Mercedes. В аварии никто не пострадал, скорую помощь на место происшествия не вызывали.
Премьер-министра доставили в дом Стенбока на другом автомобиле.
Редактор: Андрей Крашевский