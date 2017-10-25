В среду вечером служебный автомобиль Audi A8 премьер-министра Эстонии Юри Ратаса попал в аварию в центре Таллинна.

Представитель Департамента полиции и погранохраны подтвердил "Актуальной камере", что ДТП произошло в 16:55 в среду, 25 октября, около Эстонского драматического театра.

В автомобиль премьер-министра врезался внедорожник Mercedes. Автомобиль с премьером двигался по Пярнускому шоссе в в сторону развязки Виру, внедорожник двигался по улице Георга Отса и врезался в бок Audi. В аварии никто не пострадал, скорую помощь на место происшествия не вызывали.

Премьер-министра доставили в дом Стенбока на другом автомобиле.