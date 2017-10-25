Индийский суд приступит к обсуждению апелляции по делу эстонских судовых охранников 6 ноября, хотя ранее сообщалось, что судья, занимавшийся апелляционной жалобой эстонских судовых охранников, отстранился от ведения процесса, и это должно было бы означать, что процесс еще затягивается.

"Согласно последним сведениям, процесс продолжит тот же самый судья, новое судебное заседание назначено на 6 ноября 2017 года", – сообщила в среду BNS пресс-секретарь МИД Эстонии Лийза Тоотс.

10 октября стало известно что от ведения процесса отстранился судья, занимавшийся апелляционной жалобой эстонских судовых охранников, что вызвало неудовлетворение Министерства иностранных дел Эстонии, и глава МИД Свен Миксер в связи с этим вызвал посла Индии.

"На состоявшейся встрече с министром иностранных дел Свеном Миксером посол Индии подтвердил, что для решения инцидента будут приложены всесторонние усилия", – отметила Тоотс.

Резидирующий в Хельсинки посол Индии Вани Рао два дня спустя выразил сожаление о том, что судебный процесс так затянулся, и обещал сделать все от него зависящее, чтобы инцидент был разрешен как можно скорее.

Полиция южноиндийского штата Тамил-Наду 18 октября 2013 года арестовала в территориальных водах Индии 35 членов команды судовой охраны, находившихся на борту судна Seaman Guard Ohio американской фирмы Advanfort. В числе арестованных были 14 граждан Эстонии. В декабре того же года судебные власти Индии предъявили задержанным обвинение в нелегальной перевозке топлива, нелегальной перевозке оружия и нелегальном входе в территориальные воды Индии.

Верховный суд Индии вернул прошедшее несколько судебных инстанций дело на низшую судебную инстанцию, в суд Тутикорина, который 11 января 2016 года приговорил обвиняемых к пяти годам лишения свободы.

В конце января 2016 года судовые охранники решили обжаловать приговор и ходатайствовать об освобождении под залог. Суд 29 февраля отклонил ходатайство об освобождении под залог, но решил продолжить рассмотрение жалобы. Заседания по рассмотрению кассационных жалоб начались только в октябре и завершились 30 ноября.

15 ноября 2016 года Эстония и Индия подписали договор об обмене осужденными. Договор может позволить доставить домой осужденных в Индии судовых охранников из Эстонии, но его нельзя будет применить, прежде чем вступит в силу приговор, а для этого им придется отказаться от обжалования.