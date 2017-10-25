Из-за растущего числа нелегальных рабочих полиция тщательно проверяет стройплощадки в Пярну

Строительный бум повлек за собой многократное увеличение неоформленных рабочих на стройках Эстонии, в основном это жители Украины, Молдовы и Белоруссии.

В течение последних трех месяцев в Пярнумаа обнаружено около 40 неоформленных гастарбайтеров. И это только цифры официальной статистики, передает "Актуальная камера".

"Некоторые работодатели не знают законы и того, как надо регистрировать. Были случаи, когда работников зарегистрировали в налоговой службе, но не в полиции и погранслужбе, как надо", – пояснил начальник миграционного надзора Ляэнеской префектуры Марго Петерс.

В основном гастарбайтеры – это жители Украины, Молдовы и Белоруссии. Они работают за более низкую зарплату (порой всего за 300 евро в месяц), с которой не платятся налоги. Есть среди неоформленных рабочих и жители Эстонии. Представители налогово-таможенной службы отмечают, что зачастую на одном и том же объекте нарушения выявляются многократно.

"Может быть, надеются на то, что если один раз проверили, то второй раз не придем. Но зачастую нарушения повторяются", – пояснила ведущий налоговый аудитор Пярнуского отделения Налогово-таможенного департамента Кайа Колло.

За неоформленного рабочего предприятие может получить штраф до 3200 евро. Наказание может понести и сам нелегальный работник – сумма штрафа 1200 евро. Представители полиции и миграционной службы в Пярну отмечают, что после регулярных проверок регистрировать рабочую силу стали чаще. Однако проблема остается в поле зрения правоохранительных органов.

Если за 9 месяцев 2016 года по всей Эстонии было зарегистрировано около сотни случаев, то на данный момент число работающих незаконно возросло до 380, т.е. более чем в три раза.