Актуальная камера 25.10.2017 (18:00)

В четверг, 26 октября, Харьюский уездный суд вынесет приговор по уголовному делу о коррупции в Северо-Эстонской региональной больницы (PERH). Бывшим директорам учреждения грозит условное лишение свободы.
Пятиклассник Артур Ипитс на занятиях рыболовного кружка в Тарту поймал в реке Эмайыги огромную щуку.
Заместитель главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Сергей Бунтман в интервью корреспонденту "Актуальной камеры" заявил, что напавший на журналистку Татьяну Фельгенгауэр, возможно, сумасшедший, но сейчас в обществе царит такая атмосфера психоза, что кто угодно может сойти с ума.
В начале недели в Лос-Анджелесе на премии InStyle чествовали людей из мира кино и шоу-бизнеса, чей стиль на красных дорожках и за их пределами достоин восхищения.
Город Гробиня, раскопки и лагерь викингов