Россия передала Турции двух осужденных крымско-татарских активистов

Двое осужденных в России членов меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров в среду были освобождены и переданы Турции.

Об этом в среду, 25 октября, сообщили адвокаты осужденных, передает Русская служба Би-би-си.

"То, что все так долго ожидали, случилось. Еще два заложника, два украинских политзаключенных обрели свободу. Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров - бесстрашные герои крымско-татарского народа. Сегодня они освобождены от уголовного преследования", - написал в Facebook адвокат Николай Полозов, который защищал Чийгоза и Умерова.

Меджлис крымско-татарского народа признан в России экстремистской организацией и запрещен.

Чийгоз в сентябре 2017 года был приговорен к восьми годам колонии строгого режима за организацию массовых беспорядков на митинге в Симферополе 26 февраля 2014 года, а Умеров в том же месяце получил два года колонии-поселения по обвинению в посягательстве на территориальную целостность России. Оба приговора были вынесены в аннексированном Крыму.

По мнению адвокатов Чийгоза и Умерова, осужденных могли отпустить на свободу и отправить в Анкару благодаря посредническим усилиям президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

По словам избранного от Крыма депутата Госдумы Руслана Бальбека, Чийгоз и Умеров были помилованы президентом России Владимиром Путиным по обращению муфтия мусульман Крыма. "Несмотря на то, что их лучшее место - это тюрьма, они освобождены из-под стражи и по их желанию переданы турецким властям", - сказал он.