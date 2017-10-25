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"Торо Россо" не видит у себя будущего для Даниила Квята ({{commentsTotal}})

Спорт
Даниил Квят.
Даниил Квят. Автор: AFP/Scanpix
Спорт

Команда "Формулы-1" "Торо Россо" утратила веру в способности российского гонщика Даниила Квята улучшить свои результаты, и исключила его возвращение за руль гоночного болида в своем составе.

Об этом консультант "Ред Булла" Хельмут Марко заявил немецкому изданию Auto Bild, сообщил в среду, 25 октября, портал "Спорт-Эспресс".

Марко добавил, что сезон закончат Пьер Гасли и Брендон Хартли.

"Квят больше не вернется. Мы считаем, что ему не удастся исправиться в долгосрочной перспективе. В оставшихся гонках выступят Гасли и Хартли, а дальше посмотрим", - приводит издание слова консультанта.

Напомним, 23-летний Квят был отстранен от участия в "Гран-при Малайзии" и "Гран-при Японии", его место занял Гасли. На "Гран-при США" в составе "Торо Россо" россиянин занял десятое место.

Квят является членом гоночной программы "Ред Булл" с 2010 года. Его контракт рассчитан еще на два года. Лучшим результатом российского гонщина в "Формуле-1" стало 2-е место на "Гран-при Венгрии" в 2015 году.

Редактор: Андрей Крашевский



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