Полиция в Тарту готовится временно запретить движение на летних шинах

В случае резкого ухудшения дорожных условий из-за снегопада полиция в Тарту утром 26 октября может временно запретить движение по дорогам автотранспорта с летними шинами.

Об этом в среду, 25 октября, сообщило издание Tartu Postimees.

По словам оперативного руководителя Лыунаской префектуры Оттомара Вирка, если худшие прогнозы синоптиков сбудутся, и дорожные условия станут экстремальными из-за снегопада и гололеда, то полиция рано утром в четверг выдвинет на улицы усиленные патрули, которые не позволят автомобилям с летними шинами продолжать движение.

Вирк отметил, что такое требование может показаться водителям чрезмерным, но Закон об охране правопорядка требует от полиции предотвращать опасность. Поскольку с первым гололедом на дорогах часто происходят тяжелые ДТП, полиция решила для спасения человеческих жизней запрещать движение на автомобилях, которые являются потенциальным источником опасности.

Окончательное решение полиция примет рано утром.

Метеорологическая служба Эстонии сообщает, что в среду вечером ожидается усиление ветра, а также осадки в виде дождя, снега и мокрого снега. Ухудшение погоды начнется с островов и к вечеру 25 октября достигнет центральных районов Эстонии, а в ночь на четверг сильные осадки ожидаются по всей стране.

Синоптики предупредили, что обильные осадки в сочетании с околонулевой температурой воздуха приведут к заметному ухудшению дорожных условий из-за опасности гололеда и плохой видимости.

Использование зимних шин в Эстонии является обязательным с 1 декабря до 1 марта. Шипованную резину разрешено использовать с 15 октября по 31 марта.