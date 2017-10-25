Центральный союз профсоюзов и Центральный союз работодателей Эстонии подпишут в четверг, 26 октября, соглашение о размере минимальной зарплаты в 2018 году.

Как сказал председатель Центрального союза профсоюзов Пеэп Петерсон "Актуальной камере", переговоры с работодателями в этот раз дались с трудом. Впервые за последние пять лет рост минимальной зарплаты составит менее 7%.

"Раньше нам удавалось добиться 10% роста минимальной зарплаты. В этом году переговоры прошли не так хорошо. Работодатели говорят, что им приходится выплачивать зарплаты из своего кармана", – сказал Петерсон.

Планируется, что со следующего года минимальный ежемесячный оклад должен вырасти на 30 евро, следовательно минималка составит 500 евро.

"Есть решение правления профсоюзов, есть решение работодателей. Все предпосылки для того, чтобы в четверг подписать договор, имеются", – отметил Петерсон. По его словам, с учетом роста минимальной зарплаты и налоговой реформы, со следующего года люди начнут ежемесячно получать на 8-10 евро больше.

Глава Центрального союза работодателей Тоомас Тамсар отметил, что 7% – это достаточно высокий рост. "Когда мы говорим представителям других стран, что у нас такое повышение минималки, то они удивляются. В Эстонии сегодня вторая минимальная заработная плата среди стран Восточной Европы".

В дальнейшем же минимальная зарплата будет повышаться на основании формулы, которая будет учитывать повышение производительности труда. А здесь, согласно анализу Банка Эстонии сегодня наблюдается положительная динамика.

"В данный момент на международном рынке наблюдается повышение цен. Это значит, что эстонские предприятия могут выиграть за счет реализации продукции через экспорт. А уже в это в свою очередь поможет местным работодателям покрыть расходы на рабочую силу", – отметила экономист Банка Эстонии Орсолия Соосаар.

По данным центробанка средний доход работников, получающих самую низкую зарплату, за последние 8 месяцев, вырос на 9%. Зарплата высокооплачиваемых работников за этот же период выросла всего на 6%.