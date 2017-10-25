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ФОТО: Центристская партия решила не делиться властью в Таллинне ({{commentsTotal}})

Эстония
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Эстония

На состоявшемся в среду заседании Таллиннского совета Центристской партии было принято решение продолжить единоличное управление столицей и не создавать коалиции с другими политическими силами.

Об этом в среду, 25 октября, сообщила пресс-служба Центристской партии.

Таллиннский совет центристов собрался в среду для обсуждения состоявшихся до настоящего времени консультаций с другими политическими силами и дальнейших шагов в вопросе об управлении Таллинном.

В решении совета отмечается, что жители Таллинна дали Центристской партии четкий мандат на управление городом, а необходимого консенсуса для создания коалиции не было ни в Центристской, ни в Социал-демократической партии, которая рассматривалась как наиболее вероятный партнер для центристов.

Кандидат Центристской партии в мэры Таллинна Таави Аас сказал, что полученные 40 из 79 мандатов в горсобрании показывают, что жители столицы хотят продолжения стабильного развития Таллинна. "У нас сильная и опытная команда, продуманная программа, которую мы хотим осуществить в Таллинне. Мы в пятый раз получили абсолютное большинство, а те силы, которые хотели только свергнуть Центристскую партию, получили вместе лишь треть голосов", - сказал Аас.

Он добавил, что Центристская партия открыта к сотрудничеству со всеми представленными в горсобрании партиями, объединениями и гражданами. "Обязательно будем управлять городом в интересах всех людей, в том числе и тех, кто в этот раз за нас не голосовал", - добавил Аас.

По его словам, именно поэтому центристы хотели встретиться со всеми партиями, чтобы обсудить идеи друг друга, направления развития города и возможные пункты для сотрудничества. "К сожалению, две партии не захотели даже сесть за стол, чтобы рассказать о своих целях или мыслях", - сказал кандидат центристов в мэры Таллинна.

Он пояснил, что консультации не перешли в переговоры о создании коалиции, потому что не было ясной и единой воли поставить общие цели для успешного управления городом. "Ни в Центристской, ни в Социал-демократической партии нет сегодня того консенсуса, который является предпосылкой для сильной коалиции и формирования горуправы, которая поведет город дальше", - отметил он.

Ранее наиболее вероятным коалиционным партнером для центристов в столице называли социал-демократов, которые на выборах получили девять мест в таллиннском горсобрании.

Центристская партия по результатам прошедших выборов сохранила в горсобрании абсолютное большинство с перевесом в один голос, получив 40 из 79 мандатов.

Накануне председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский по итогам состоявшегося заседания правления соцдемов сообщил ERR, что если партия получит приглашение начать коалиционные переговоры, то оно будет принято.

Генсек центристов Михаил Корб сказал "Актуальной камере", что работа в горсобрании нового созыва будет тяжелой. 

Редактор: Андрей Крашевский

центристская партиясоциал-демократы sdeкоалиция в таллинне


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