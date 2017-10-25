ФОТО: Центристская партия в Таллинне обсуждает создание правящей коалиции

Таллиннский совет Центристской партии собрался вечером в среду на заседание, чтобы обсудить возможность создания в столице правящей коалиции.

Как сообщила в среду, 25 октября, пресс-служба Центристской партии, совет обсудит состоявшиеся до настоящего времени консультации с другими политическими силами и дальнейшие шаги в вопросе об управлении Таллинном.

Наиболее вероятным коалиционным партнером для центристов в столице называют социал-демократов, которые на выборах получили девять мест в таллиннском горсобрании.

Центристская партия по результатам прошедших выборов сохранила в горсобрании абсолютное большинство с перевесом в один голос, получив 40 из 79 мандатов.

Накануне председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский по итогам состоявшегося заседания правления соцдемов сообщил ERR, что если партия получит приглашение начать коалиционные переговоры, то оно будет принято.