Суд начал слушания по делу о жестоком убийстве бездомного в столичном районе Ласнамяэ

Харьюский уездный суд начал слушания по делу об убийстве бездомного, которое произошло весной этого года в Ласнамяэ. На скамье подсудимых – Валерий Геймонен, передает "Актуальная камера".

Заброшенное здание трамвайного депо давно стало обителью для бездомных. В начале года передача журналистских расследований "Инсайт" телеканала ETV+ снимала здесь сюжет, тогда в здании депо жили три мужчины.

12 марта съемочная группа вернулась на это место, но уже по другой причине. Один из местных бездомных был найден зверски убитым в своей постели. Сергею нанесли в общей сложности 40 ножевых ранений, три из которых оказались смертельными. Его сосед Валерий после происшествия заявил, что его в момент убийства на месте преступления не было, обвинив в убийстве компанию подростков.

Позже Валерий попросил у двух прохожих девушек телефон чтобы вызвать скорую, тогда он представился одним именем, полиции он сообщил другое, а на суде уже предстал с настоящим именем Валерий Геймонен.

Прокуратура изначально рассматривала две версии произошедшего: виновной в смерти была подростковая банда или бытовая ссора бездомных. Первую версию в прокуратуре довольно быстро отклонили.

"Я попросила суд изучить представленные материалы, где были видеозаписи с камер наблюдения, на которых могла бы появиться банда подростков. Ничего такого на этих кадрах не видно, и нет других объективных доказательств, после которых можно было бы сказать, что это была банда подростков", – пояснила окружной прокурор Аннели Лумисте.

В прокуратуре также отметили, что имеются прямые улики против Валерия, а в частности – его отпечатки пальцев на ноже и кровь Сергея на одежде.

Валерий же своей вины не признает. По данным "Актуальной камеры", мужчины были знакомы минимум 6 лет.

В четверг суд продолжит рассмотрение уголовного дела.