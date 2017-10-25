Тоомас Сильдам: центристов зовут в местные коалиции, так как это партия премьер-министра

Если проследить за ходом формирования новых властных структур в местных самоуправлениях, то бросается в глаза набирающая силу тенденция — новые коалиции в той или иной степени находят место и для представителей Центристской партии. Это не случайное совпадение, а закономерность, считает журналист и комментатор ERR Тоомас Сильдам.

В городе Выру соцдемы получили на местных выборах 11 мест из 21, но при этом взяли в коалицию троих депутатов из Центристской партии. На острове Сааремаа у Партии реформ и соцдемов на двоих было 18 мест из 31. Но и они пригласили к себе троих представителей Центристской партии.

"Это только два примера из многих, когда в волостях и городах на переговорах по формированию правящей коалиции в качестве "желанной невесты" оказывается Центристская партия. Причина проста — это партия премьер-министра. Ее участие в коалиции во всех уголках Эстонии прокладывает прямую дорогу к власти в важнейших государственных структурах", - заявил Тоомас Сильдам.

По словам журналиста, партии и избирательные союзы на местных выборах могут обещать провести ремонт дорог, привести в порядок детские сады, построить новые спортивные комплексы и проявить максимум дружелюбия, однако все крупные решения принимаются в большой политике, а ее центр тяжести вместе с премьер-министром находится в здании правительства, в Доме Стенбока в Таллинне.

"Самоуправления не скрывают, что осенью прошлого года, после того как Центристская партия стала партией премьер-министра, она сразу стала значительно более влиятельным и привлекательным партнером для местных коалиций. Целый ряд новых коалиций в волостях и городах выглядел бы совсем по-другому, если бы в Доме Стенбока по-прежнему заседал премьер-министр от Партии реформ", - отметил Сильдам.

Участники местных коалиционных союзов хотят получить доступ и к министрам экономики и коммуникаций, образования, государственного управления.

"Строительство государственных гимназий, проведение административной и государственной реформы в том или ином регионе — все отвечающие за эти вопросы министры — Кадри Симпсон, Майлис Репс, Яак Ааб — являются членами Центристской партии", - подчеркнул Сильдам и добавил, что не стоит верить тем, кто утверждает, что местная политика не связана с Тоомпеа.