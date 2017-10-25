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Тоомас Сильдам: Центристскую партию зовут в местные коалиции, потому что это - партия премьер-министра ({{commentsTotal}})

Новости "Радио 4"
Новости "Радио 4"

Если проследить за ходом формирования новых властных структур на местах по итогам только что состоявшихся муниципальных выборов, то обратит на себя внимание набирающая силу тенденция — новые коалиции в той или иной степени находят место и для представителей Центристской партии. Это не случайное совпадение, это закономерность, считает журналист и комментатор ERR Тоомас Сильдам.



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