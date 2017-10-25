Тоомас Сильдам: Центристскую партию зовут в местные коалиции, потому что это - партия премьер-министра

Если проследить за ходом формирования новых властных структур на местах по итогам только что состоявшихся муниципальных выборов, то обратит на себя внимание набирающая силу тенденция — новые коалиции в той или иной степени находят место и для представителей Центристской партии. Это не случайное совпадение, это закономерность, считает журналист и комментатор ERR Тоомас Сильдам.