Эха Вырк: "Lonely Planet" назвало Таллинн лучшим городом для туристов

Влиятельное издательство путеводителей "Lonely Planet" назвало Таллинн лучшим для туристов по соотношению цены и качества городом и рекомендовало обязательно посетить его в 2018 году. Как отметила вице-мэр Таллинна Эха Вырк, 97% посетивших столицу иностранных туристов рекомендуют своим друзьям, знакомым и родственникам побывать здесь. В 2016 году иностранцы нанесли в Таллинн 4,3 миллиона визитов, причем половина из них проходила с ночевкой в гостиницах. Город готов к приему и большего числа гостей. Комментирует Эха Вырк.