У латвийской авиакомпании Air Baltic к концу года появится стратегический инвестор

В правительстве Латвии заявили, что интерес к национальной авиакомпании Air Baltic со стороны потенциальных инвесторов большой, передает "Актуальная камера".

В Латвии проделана большая работа по поиску стратегического инвестора для авиакомпании Аir Вaltic, заверили в Министерстве транспорта.

Переговоры велись со многими авиакомпаниями мира. Поиск инвестора в сотрудничестве с консультационной фирмой Lazard Freres ведется в самый успешный год для авиакомпании. Государству принадлежит 80% акций Аir Вaltic, еще 20% – в руках датского предприятия Lars Tusen.

"Сокращать ничего не планируется. Наоборот, мы работаем над развитием Аir Ваltic и усилением конкурентоспособности. Прямые рейсы должны добавиться еще в трех аэропортах – Вильнюсе, Риге и Таллинне", – сказал госсекретарь Министерства транспорта Латвии Каспар Озолиныш.

Несмотря на успехи Аir Вaltic, компания нуждается в инвесторе. Согласно правилам Европейского союза, государство не может вкладывать в авиафирму инвестиции, поскольку тогда это будет государственной поддержкой. В Латвии пока не решили – продавать все акции авиакомпаниии или только часть.

Стратегический инвестор Аir Вaltic должен быть найден к концу года.