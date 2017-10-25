Хирург с мировым именем провел мастер-класс для эстонских врачей по оперированию легких

Эстонские хирурги вместе с коллегами из Балтийских и Северных стран обучались новым методам проведения сложных операций на легких, передает "Актуальная камера".

Мастер-класс в Северо-эстонской региональной больнице провел хирург испанского университета Корунья и шанхайской клиники легочных заболеваний Диего Гонсалез-Ривас. Ежегодно он оперирует 800 пациентов в разных уголках мира.

Эндоскопический метод позволяет оперировать легкое через надрез длиной в всего в несколько сантиметров, что способствует более быстрому восстановлению пациента, снижает боль и риск осложнений.

Хирурги эстонской региональной больницы в течение последних двух лет прооперировали подобным образом 150 пациентов. Тем не менее, специалисты считают, что благодаря мастер-классу зарубежного коллеги врачи могут более детально отшлифовать свои навыки.