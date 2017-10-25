Украина подала в ЕСПЧ иск против РФ по событиям в Донбассе

Украина подала в Европейский суд по правам человека иск против России, связанный с событиями в Донбассе в 2014 году.

Об этом в среду, 25 октября, сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко в эфире телеканала NewsOne, передает ТАСС.

"По второму делу, о событиях в Донбассе в 2014 году, мы несколько дней назад подали большую юридическую позицию, - сказал он. - Это была обязанность Украины как истца. Она содержит более 100 показаний свидетелей с большим количеством документов".

По мнению министра, "у России нет фактически никаких аргументов, которые могут это опровергнуть".