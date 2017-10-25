Актуальная камера 25.10.2017 (20:00)

Эстонские хирурги вместе с коллегами из Балтийских и Северных стран обучались новым методам проведения сложных операций на легких, передает "Актуальная камера".
Во вторник, 24 октября, ушла из жизни бывший многолетний главный редактор "Радио 4" Мари Вельмет. Ей было 64 года.
Победитель 14-го сезона российской телепередачи "Битвы экстрасенсов" Александр Шепс в интервью программе телеканала ETV "Кругозор" (Ringvaade) рассказал о том, почему он расстался с Мэрилин Керро и как нужно относиться к некоторым общепринятым приметам.
В Русском театре Эстонии готовится премьера спектакля "Горе от ума" по мотивам знаменитой комедии Александра Грибоедова в постановке режиссера из Санкт-Петербурга Степана Пектеева. На одной из последних репетиций перед премьерой побывала съемочная группа "Актуальной камеры".
Город Гробиня, раскопки и лагерь викингов