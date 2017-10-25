Актуальная камера 25.10.2017 (20:00)

Победитель 14-го сезона российской телепередачи "Битвы экстрасенсов" Александр Шепс в интервью программе телеканала ETV "Кругозор" (Ringvaade) рассказал о том, почему он расстался с Мэрилин Керро и как нужно относиться к некоторым общепринятым приметам.